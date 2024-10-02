В транспорте Нижневартовска теперь можно платить "Тройкой"

Карта "Тройка", которой платят за проезд пассажиры общественного транспорта Москвы, теперь работает в Нижневартовске. Выпущена специальная серия карт с одним из символов города – памятником покорителям Самотлора.

"Директор дептранса Москвы Максим Ликсутов рассказал, что такой способ оплаты появился в более чем 150 автобусах Нижневартовска, где есть валидаторы для безналичной оплаты проезда. К этому событию выпустили тематическую "Тройку" с уникальным дизайном. На ней изобразили памятник "Покорителям Самотлора", - сообщает департамент в своем telegram-канале.

Памятник установлен в год пятидесятилетнего юбилея Нижневартовского района. Его открытие состоялось 15 июля 1978 г.