02 Октября 2024
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

"Мы набираем всех подряд". В Раде заявили, что ужесточения мобилизации хватило ненадолго

Уже сейчас на Украине темпы мобилизации снова пошли на спад, хотя закон о ее ужесточении был принят недавно - в апреле. То есть новых драконовских мер режима хватило ненадолго, признал секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
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В конце весны и начале лета на Украине рапортовали, что отлов людей снова вырос, но многие эксперты говорили, что этого уровня не хватает для полноценного восполнения потерь и попыток захвата российских территорий. Сообщалось об уровне не более 50% от необходимого количества. Видимо, сейчас нет и этого.

Костенко обвинил в этом "правительство и верховного главнокомандующего", которые должны принять "радикальные меры", включая снижение возраста мобилизации.

"Нужно, чтобы верховный главком, министр брали на себя ответственность... Потому что если мы будем в таком темпе [проводить мобилизацию], просто спускать на тормозах, то у нас скоро мобилизация вообще уйдет в минус. Самая большая проблема — мы набираем всех подряд, у нас большая армия, а на поле боя никого нет, потому что набираем ограниченно годных", - сказал он.

В западных СМИ уже третий год пишут о том, что украинский режим мобилизует людей, не сильно заботясь об их физическом состоянии и подготовке. В результате на фронт бросают всех подряд, включая больных, что только увеличивает потери и подрывает моральный дух боевиков. В телеграм-каналах сообщают, что решение об очередном снижении возраста мобилизации уже принято. Однако украинцы ни за что не хотят воевать, признают все местные политологи.

"Общество истощено", — кратко охарактеризовал положение глава комитета Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Теги: украина, мобилизация


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