На Южном Урале определились победители всероссийского фестиваля дворового футбола

На Южном Урале завершился всероссийский фестиваль дворового футбола "Метрошка".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, с 25 по 28 сентября Суперкубок фестиваля проходил на стадионе "Олимп" села Долгодеревенское Челябинской области. За победу в финале "Метрошки-2024" сражались 32 лучшие детские команды из 13 регионов России: Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртии, Чувашии, а также Пермского края.

"Было солнечно, эмоционально жарко, команды порадовали красивой и атакующей игрой. Думаю, что этому поспособствовало, в том числе, введение новых правил: "Желтый мяч" (гол за два) и введение 10-метрового пенальти за затяжку времени. Спасибо всем за отличный сезон!", - рассказал руководитель фестиваля Дмитрий Борщев.

Почетными гостями церемонии открытия Суперкубка стали серебряный призер Олимпиады 2014 года, заслуженный мастер спорта России, конькобежка Ольга Фаткулина и чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров. Церемония открытия прошла с уже традиционным зажжением огня, которое провели Фаткулина и капитан команды "Альском", чемпион Суперкубка 2023 года Артем Добрынин. Продолжило торжественную часть фестиваля выступление фристайлеров и вручение подарков с символикой турнира.

"Русская медная компания поздравляет всех с этим прекрасным спортивным праздником, праздником детства, праздником силы, дружбы! Уже 8 лет мы рады быть партнером этого важного для детей проекта. С каждым годом все больше юных футболистов участвуют в фестивале, а это значит, что становится больше друзей, больше крепких, сплоченных команд, увлеченных общим делом и любимой игрой. Всем желаем победы!", - отметила вице-президент по социальной ответственности и развитию территорий Русской медной компании Анна Шабарова.

Всего за три дня Суперкубка фестиваля прошло 110 матчей. Так как по правилам фестиваля матчи за третье место не играются, то бронзовыми призерами "Метрошки-2023" стали сразу четыре команды: в младшей группе – команда "Буревестник" (с. Долгодеревенское) и команда "ФК Бокс" (Новочебоксарск), в старшей группе – команда "Сатурн" (Альметьевск) и команда "Строитель" (Каменск-Уральский).

Серебряные медали Суперкубка получили футболисты из команды "Сириус" (Димитровград) в младшей группе и "Вагоностроитель" (Усть-Катав) в старшей группе.

Абсолютными чемпионами этого года стали команды из Челябинской области – команда "СШ Саулык" (с. Кунашак) у младших и команда "Пассажиры" (Челябинск) у старших. Лучшими игроками турнира были признаны Тагаев Егор из команды "СШ Саулык" (с. Кунашак ) в младшей группе и Козлов Артем из команды "Пассажиры" (Челябинск) в старшей группе.

Юные чемпионы стали обладателями кубков, отлитых златоустовскими мастерами, и сертификатов на комплекты профессиональной футбольной экипировки. Кроме того, абсолютные победители отправятся в Академию им. Ф. Черенкова "Спартак" (Москва). Путевки чемпионам традиционно предоставил генеральный партнер проекта – АО "Русская медная компания".

Справка

"Метрошка" – это уникальный футбольный праздник с 21-летней историей, который основан в 2002 году в Челябинской области. Единственный в России проект детского дворового футбола, который реализуется в малых и средних городах, а также сельских территориях страны. В 2021 году фестиваль победил в конкурсе "Россия – футбольная страна!" в номинации "Лучший проект в области массового футбола". Конкурс был организован Российским футбольным союзом.

В 2023 году фестиваль "Метрошка" официально получил статус всероссийских соревнований. В этом году проект включен в I часть единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта России.