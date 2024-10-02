02 Октября 2024
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Спорт Челябинская область В России
Фото: Роман Хатимов

На Южном Урале определились победители всероссийского фестиваля дворового футбола

На Южном Урале завершился всероссийский фестиваль дворового футбола "Метрошка".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, с 25 по 28 сентября Суперкубок фестиваля проходил на стадионе "Олимп" села Долгодеревенское Челябинской области. За победу в финале "Метрошки-2024" сражались 32 лучшие детские команды из 13 регионов России: Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртии, Чувашии, а также Пермского края.

"Было солнечно, эмоционально жарко, команды порадовали красивой и атакующей игрой. Думаю, что этому поспособствовало, в том числе, введение новых правил: "Желтый мяч" (гол за два) и введение 10-метрового пенальти за затяжку времени. Спасибо всем за отличный сезон!", - рассказал руководитель фестиваля Дмитрий Борщев.

Всероссийский фестиваль дворового футбола "Метрошка"(2024)|Фото: Роман Хатимов

Почетными гостями церемонии открытия Суперкубка стали серебряный призер Олимпиады 2014 года, заслуженный мастер спорта России, конькобежка Ольга Фаткулина и чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров. Церемония открытия прошла с уже традиционным зажжением огня, которое провели Фаткулина и капитан команды "Альском", чемпион Суперкубка 2023 года Артем Добрынин. Продолжило торжественную часть фестиваля выступление фристайлеров и вручение подарков с символикой турнира.

Всероссийский фестиваль дворового футбола "Метрошка"(2024)|Фото: Роман Хатимов

"Русская медная компания поздравляет всех с этим прекрасным спортивным праздником, праздником детства, праздником силы, дружбы! Уже 8 лет мы рады быть партнером этого важного для детей проекта. С каждым годом все больше юных футболистов участвуют в фестивале, а это значит, что становится больше друзей, больше крепких, сплоченных команд, увлеченных общим делом и любимой игрой. Всем желаем победы!", - отметила вице-президент по социальной ответственности и развитию территорий Русской медной компании Анна Шабарова.

Всероссийский фестиваль дворового футбола "Метрошка"(2024)|Фото: Роман Хатимов

Всего за три дня Суперкубка фестиваля прошло 110 матчей. Так как по правилам фестиваля матчи за третье место не играются, то бронзовыми призерами "Метрошки-2023" стали сразу четыре команды: в младшей группе – команда "Буревестник" (с. Долгодеревенское) и команда "ФК Бокс" (Новочебоксарск), в старшей группе – команда "Сатурн" (Альметьевск) и команда "Строитель" (Каменск-Уральский).

Серебряные медали Суперкубка получили футболисты из команды "Сириус" (Димитровград) в младшей группе и "Вагоностроитель" (Усть-Катав) в старшей группе.

Всероссийский фестиваль дворового футбола "Метрошка"(2024)|Фото: Роман Хатимов

Абсолютными чемпионами этого года стали команды из Челябинской области – команда "СШ Саулык" (с. Кунашак) у младших и команда "Пассажиры" (Челябинск) у старших. Лучшими игроками турнира были признаны Тагаев Егор из команды "СШ Саулык" (с. Кунашак ) в младшей группе и Козлов Артем из команды "Пассажиры" (Челябинск) в старшей группе.

Юные чемпионы стали обладателями кубков, отлитых златоустовскими мастерами, и сертификатов на комплекты профессиональной футбольной экипировки. Кроме того, абсолютные победители отправятся в Академию им. Ф. Черенкова "Спартак" (Москва). Путевки чемпионам традиционно предоставил генеральный партнер проекта – АО "Русская медная компания".

Всероссийский фестиваль дворового футбола "Метрошка"(2024)|Фото: Роман Хатимов

Справка

"Метрошка" – это уникальный футбольный праздник с 21-летней историей, который основан в 2002 году в Челябинской области. Единственный в России проект детского дворового футбола, который реализуется в малых и средних городах, а также сельских территориях страны. В 2021 году фестиваль победил в конкурсе "Россия – футбольная страна!" в номинации "Лучший проект в области массового футбола". Конкурс был организован Российским футбольным союзом.

В 2023 году фестиваль "Метрошка" официально получил статус всероссийских соревнований. В этом году проект включен в I часть единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта России.

Теги: фестиваль, футбол, победители


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