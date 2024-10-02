На Камчатке продолжается спасение четырёх косаток, которые попали на мелководье

На Камчатке продолжается спасение четырёх косаток, которые попали на мелководье в районе села Устьевое в Охотском море.

По информации телегам-канала МЧС, люди вручную переворачивают застрявших животных, пытаются оттащить их на более глубокое место. Из-за отлива и мелководья млекопитающие не могут дышать, поэтому их постоянно поливают водой. Техника к месту спасения подплыть не может.

Видео спасательной операции опубликовало МЧС.

Сейчас спасатели ждут прилива, который должен начаться в течение нескольких часов. Он поможет косаткам освободиться из илистого дна и уплыть в открытое море.