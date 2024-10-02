В Подмосковье нашли тело бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР

В Подмосковье нашли тело уроженца Перми, бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики (ЛНР) Константина Завизенова.

"Тело Константина Завизенова 1974 г.р. с огнестрельным ранением было обнаружено в Подмосковье", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Ъ-Прикамье" приводит детали биографии погибшего. Завизенов родился в Перми, окончил Пермский государственный технический университет. С 2003 г. работал в инвестиционных департаментах Минэнерго, Минпромэнерго и концерне "Росэнергоатом". Министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР его назначили в августе 2022 г.