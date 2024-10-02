Житель Италии обнаружил картину Пабло Пикассо за 6 млн долларов

Житель Италии нашел у себя дома картину Пабло Пикассо. Ее предварительная стоимость - 6 миллионов долларов. Творение десятилетиями оставалось незамеченным, потому что не нравилось его матери.

Картина провисела на стене несколько десятков лет. Ее обнаружил старьевщик Луиджи Ло Россо в подвале дома на Капри, когда отдыхал в 1962 году. Он забрал картину домой и повесил в дешёвой раме в гостиной, сообщает телеграм-канал Известий.

Сын старьевщика Андреа заинтересовался подписью в левом углу. Мужчина обратился за советом к специалистам. Подлинность картины подтвердили уже несколько экспертов. Окончательный вердикт об авторстве картины вынесет Фонд Пикассо в Испании.

"Отец нашел картину еще до того, как я родился, и он понятия не имел, кто такой Пикассо. Он был далеким от культуры человеком. Моя мать не хотела ее оставлять, она все время говорила, что это ужасно", — рассказал мужчина.

Работа была написана Пикассо между 1930 и 1936 годами. На ней, предположительно, изображена любовница художника. Всего испанский художник создал более 14 тысяч произведений. Он умер в 1973 году.