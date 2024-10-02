Из-за противостояния Ирана и Израиля задержаны рейсы "Победы" в Дубай и обратно

Закрытие воздушного пространства Ирана на фоне противостояния с Израилем повлияло на россиян. Они с опозданием вылетят из Москвы в Объединенные Арабские Эмираты.

"Предварительно, задержаны рейсы из Москвы в ОАЭ (Дубай и Абу-Даби) и обратно на три часа", - сообщает авиакомпания "Победа" на своем сайте.

Речь идет о рейсах DP991 Москва – Дубай (задержан до 11.00 МСК), DP793 Москва – Дубай (задержан до 12.30 МСК), DP753 Москва – Абу-Даби (вылетит в 11.30 МСК), DP992 Дубай – Москва (задержан до 18.20 по местному времени), DP794 Дубай – Москва (вылетит в 19.00 по местному времени), DP754 Абу-Даби – Москва (задержка – до 18.50 по местному времени).

Ранее корпус стражей исламской революции Ирана заявил о нанесении ракетного удара по Израилю. Всего Иран выпустил по Израилю около 400 ракет в ответ на смерть генсека "Хезболлах", главы политбюро "Хамас" и командующего силами "Кудс".