Комиссия РАН вступилась за Дарвина и эволюцию

Комиссия по борьбе с лженаукой при Экспертном совете Российской академии наук выступила в защиту теории Чарльза Дарвина о происхождении биологических видов путем эволюции.

Как сообщает RTVI со ссылкой на заявление, комиссия считает недопустимым исключение эволюционной теории из школьного курса биологии, так как это возможно только с участием профильных специалистов, мнение которых должно быть приоритетным. Из заявления следует, что концепция биологической эволюции, основанная на идеях Дарвина, является фундаментом всей современной биологической науки.

"Речь идет не только о происхождении человека от древних приматов, а о происхождении всего живого от единого общего предка. Человек имеет общего предка не только с шимпанзе, но и со всеми клеточными формами жизни на планете. Этот вопрос не является предметом спора среди профильных специалистов: биологов, антропологов и палеонтологов, как в России, так и в мире. Этот вопрос также не является вопросом веры", - следует из документа.

Современная биология дополнила идеи Дарвина аналогично тому, как современная физика дополнила идеи Исаака Ньютона. Знакомство с теорией эволюции, по словам ученых, "способствует духовному разложению общества" не больше, чем изучение таблицы Менделеева, второго начала термодинамики или устройства Солнечной системы, отмечает комиссия РАН.

Ранее помощник премьера Чечни Муслим Хучиев призвал исключить из преподавания в школах теории Чарльза Дарвина, а затем в РПЦ ряд священников выразили такое же желание. Викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что и сама теория Дарвина была существенно изменена, поэтому многое зависит от того, в каком виде она преподается.