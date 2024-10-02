Минпромторг хочет продлить проект по tax free до конца 2027 года

Министерство промышленности и торговли России выступило с инициативой и продлении пилотного проекта по tax-free, который заканчивается 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2027 г.

Такой проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Как считают в Минпромторге, данная инициатива положительно скажется на динамике товарооборота, в частности дорогостоящих вещей, увеличив тем самым долю туристических расходов.

Ране министерство предложило сделать бессрочным пилотный проект по компенсации иностранцам суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Услуга tax free действует с января 2018 года. Получить возврат НДС в размере 18% от покупки на территории РФ могут туристы стран, не входящих в Евразийский союз. Минимальная стоимость покупки – 10 тыс. руб. Tax free при этом не распространяется на алкоголь, табак и другие подакцизные товары.