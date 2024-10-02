Россияне кредитуются одновременно в банке и МФО

Россияне все чаще берут кредит в банке, а затем идут за займом в микрофинансовые организации.

По данным Центробанка России, с июля 2023 года по июль текущего, количество таких заемщиков увеличилось более чем на 20%, или на 800 тыс. человек, достигнув 4,5 млн человек. Общее количество заемщиков всех кредитных продуктов за этот период увеличилось на 7,7%, или на 3,6 млн, до 50,3 млн.

С начала года количество граждан, у которых одновременно есть кредит в банке и заем в МФО, стало больше на 300 тыс. человек (+7%), а с начала 2022 года – на 1,4 млн (+45%). Объем задолженности по итогам первого полугодия составил 2,6 трлн руб., рост с июля 2023 года составил 852 млрд руб. (+50%). С начала года этот показатель прибавил около 400 млрд руб. (+18%), а с начала 2022 года. – 1,1 трлн руб. (+73%).

Наличие у заемщика одновременно кредита в банке и займа в МФО говорит о том, что потребителям не хватает средств в условиях высокой инфляции, сообщают "Ведомости".

Напомним, по итогам первого полугодия 2024 года микрофинансовые организации России выставили на продажу рекордный объем долгов. Речь идет о сумме в 58,6 млрд руб.