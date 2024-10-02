Власти РФ планируют отвязать прожиточный минимум от уровня доходов населения

Правительство России намерено изменить методику расчета прожиточного минимума.

Ожидается, что это произойдет с 2026 года. Планируется отказаться от привязки к медианному доходу и ориентироваться на уровень инфляции за предыдущий год, следует из законопроекта-спутника, внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 гг.

В поправках говорится, что размер индексации прожиточного минимума на душу населения по стране будет каждый год определяться федеральным законом о бюджете. Величина показателя по социально-экономическим группам (для трудоспособного населения, пенсионеров и детей) в регионах будет устанавливаться до 15 ноября с учетом коэффициента региональной дифференциации в порядке, определяемом правительством, сообщают "Ведомости".

Ранее Министерство труда России предложило установить в 2025 году прожиточный минимум на уровне 17 тыс. 733 руб. на душу населения.