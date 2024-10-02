В России хотят изменить допустимые нормы пестицидов в чае

В России могут пересмотреть нормативные стандарты использования пестицидов при производстве чая.

Соответствующее обращение в кабмин подготовила ассоциация "Росчайкофе", представляющая интересы крупнейших в РФ компаний по производству этого товара. Как заявил глава ассоциации Рамаз Чантурия, обращение направлено в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. "Мы ожидаем, что нормативная база пестицидов в РФ, не обновлявшаяся многие годы, будет гармонизирована с той, что действуют на мировом чайном рынке", — указал он.

Отмечается, что около 100% чайного сырья в настоящее время импортируется из-за рубежа. При этом пестициды применяются во всех государствах, выращивающих чай. Как правило, используемые препараты нормированы как в странах-производителях, так и во многих государствах-потребителях. Ассоциация отмечает, что существует международные стандарты, применяемые по всему глобальному рынку.

В свою очередь в Госдуме не исключили, что бизнес, предлагая внести изменения по пестицидам, хочет уйти от ответственности и дополнительных проверок, сообщают "Известия".