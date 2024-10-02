"Сбер" повышает ставки по базовым ипотечным программам

"Сбер" со 2 октября повышает ставки по базовым программам ипотечного кредитования

Пресс-служба банка сообщила, что они увеличатся на 0,9 п.п., до 21,9% на первичном рынке и до 21,6% — на вторичном. По базовой программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости" помимо повышения ставки отменена надбавка в размере одного процентного пункта при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе на "Домклик" теперь 24,3%.

Банк уточняет, что эти изменения вызваны ростом доходности облигаций федерального займа на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой.

Напомним, семейный доход, необходимый, чтобы оплачивать ипотеку в России, превысил 103 тысячи рублей