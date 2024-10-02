Власти задумались о повышении доступности отдыха в детских лагерях

В Госдуме в рамках правительственного часа говорили о том, почему детские лагеря закрываются или меняют профиль деятельности.

В текущем году в лагерях отдохнуло 5,7 млн детей, что на 337,5 тыс. больше, чем годом ранее. Это 29% от общего числа школьников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в среднем путевка в загородный лагерь стоит 42 тыс. руб., а в пришкольный – 7 тыс. руб.

Минпросвещения видит проблему малого количества загородных лагерей и готово работать с Госдумой над увеличением мест в них. Кабмин также проведет инвентаризацию бывших детских лагерей, сменивших профиль деятельности, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В настоящее время перепрофилировать детские лагеря могут только частные организации, для государственных объектов детской инфраструктуры такая возможность была ограничена в 2022 году. Согласно изменениям, смена профиля или ликвидация детского лагеря, находящегося в государственной или муниципальной собственности, возможна только при разрешении правительства субъекта.

По мнению Чернышенко, оперативно увеличить число мест в детских лагерях можно за счет быстровозводимых конструкций. Срок службы создаваемых таким образом корпусов может достигать 30–50 лет, отметил он, сообщают "Ведомости".