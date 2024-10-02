В России выявили более 300 тысяч нелегальных работников

В России за первые месяцев текущего года выявили 368 тыс. нелегально занятых работников.

Таковы данные Роструда. Несмотря усилия властей по борьбе с неформальной занятостью, данные сопоставимы с тем, что было в 2023 году. Люди предпочитают работать в "серую" из-за желания получить больше денег "в конверте".

К этому подталкивает также и дефицит кадров: россиянам выгоднее иметь дополнительный доход, скрывая его от основного работодателя. Однако в этом случае они лишаются господдержки — должного уровня больничных, выплат по уходу за ребенком и пенсионных отчислений.

Кроме того, весной этого года власти стали активнее выявлять нарушения у мигрантов, которые приехали работать в Россию, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что количество россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек, или 18% трудоспособного населения.