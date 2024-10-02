Микрофинансовые компании раскритиковали идеи по реформированию отрасли

Микрофинансовые организации России раскритиковали идеи по реформированию отрасли, которые Банк России опубликовал в докладе для общественных консультаций.

Вместо предложенных ЦБ РФ разделения рынка МФО на три сегмента, дифференциации разрешенных операций и пруденциальных норм участники рынка хотят обсудить с регулятором иные методы решения проблем отрасли. Речь идет об устранении регуляторного неравенства МФО и банков, снижении долговой нагрузки граждан строгим регулированием выдач закредитованным заемщикам и снижении уровня мошенничества в микрофинансировании через ускорение взаимодействия с бюро кредитных историй.

Центробанк и профильный комитет Госдумы обещали изучить предложения микрофинансистов и напомнили им о нерешенных проблемах, сообщает Forbes.

Напомним, по итогам первого полугодия 2024 года микрофинансовые организации России выставили на продажу рекордный объем долгов. Речь идет о сумме в 58,6 млрд руб.