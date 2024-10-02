Яровая: в ГД внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции

В Госдуму внесены пять проектов законов о противодействии нелегальной миграции.

Как заявила руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики, вице-спикер Думы Ирина Яровая, они повышают статус противодействия нелегальной миграции.

"Наша задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые противоправные действия, которые причиняют вред общественным и государственным интересам", - сказала парламентарий.

Ранее Госдума обратилась к председателю правительства России Михаилу Мишустину с требованием обновить и скорректировать нормативную базу в отношении мигрантов, а точнее – по вопросу выдворения тех иностранцев, которые находятся в стране незаконно.