"КОРТРОС" приступает к реализации масштабных проектов в Калининграде и Перми

ГК "КОРТРОС" застроит Октябрьский остров Калининграда и планирует реализовать проект комплексного развития территории микрорайона "Дом культуры железнодорожников" в Перми. Об этом 1 октября на международной выставке-форуме 100+ TechnoBuild 2024 в Екатеринбурге рассказал генеральный директор компании Станислав Киселев, передает корреспондент Накануне.RU.

Октябрьский остров Калининграда — место довольно живописное, остров расположен на реке Преголя, к востоку от исторического центра города. Площадь острова составляет около 10 кв. км. Общая площадь застройки, которая расположится по обе стороны аллеи Чемпионов, составит 7 га. Планируется, что на этом участке земли на более чем 100 тыс. кв. м появится жилой квартал с домами премиум- и комфорт-класса, два гостиничных комплекса на 17 тыс. кв. м и объекты коммерческой и торговой инфраструктуры на 10 тыс. кв. м.

Начать реализацию проекта федеральный девелопер планирует в 2025 году, а завершить — в 2031-м.

"Калининград сегодня — один из главных туристических центров России, а остров Октябрьский — новая локация общественного притяжения. Я уверен, что для развития девелоперской сферы у региона огромный потенциал. Создание такого значимого для целой области проекта — задача на текущий момент посильная не каждому игроку рынка. Она требует консолидации всех ресурсов компании и достаточного релевантного опыта, который как раз есть у ГК "КОРТРОС". Пример нашего успешного кейса — район Академический в Екатеринбурге", — прокомментировал генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.

По его словам, для создания уникальной архитектурной концепции, непохожей ни на что в России, компания планирует привлечь лучшие мировые архитектурные бюро.



Также компания реализует проект комплексного развития территории микрорайона "Дом культуры железнодорожников" в Перми. Проект — амбициозный и очень сложный в силу своего масштаба и территориальной разрозненности. Он охватит 25 га в центре столицы Прикамья.

Всего на территории для реновации площадью 25,3 га будет построено свыше 200 тыс. кв. м жилой недвижимости, первая в регионе "умная школа" на 1400 мест и "умный детский сад" на 200 воспитанников. Также на территории планируется разместить как минимум четыре парковые зоны, чтобы у горожан появились новые точки притяжения. Рассматривается и возможность увеличения высотности жилой доминанты проекта до 150 м. При строительстве планируется использовать фасадные фотоэлектрические панели.

В октябре планируется презентовать архитектурную концепцию и обсудить ее с властями. Начало строительства запланировано на первое полугодие 2025 года. Инвестиции в проект превысят 25 млрд руб. Перед ГК "КОРТРОС" стоит комплекс задач: спроектировать дорожную, социальную, инженерную и сетевую инфраструктуру, бесшовно интегрируя их в проект. Ожидается, что в результате вся территория будет идентифицироваться как единый жилой квартал в городской ткани Перми.



Все объекты строящегося квартала станут частью единой цифровой среды — современной и не имеющей аналогов в России экосистемы комплекса зданий на базе единой цифровой платформы.

Станислав Киселев подчеркнул, что все свои успешные технологические решения и особенности компания применяет во всех территориях присутствия.

"Я думаю, что те шаги, которые мы сегодня делаем в Перми с точки зрения создания Первого цифрового района, мы применим и в Калининграде", — отметил Станислав Киселев. В качестве конкретных примеров "фишек" цифрового района он привел парковку для дронов, возможность подачи электронной заявки в Жилинспекцию, возможность сервисного заказа без участия человека, применение роботов-консьержей, экономию на домовом потреблении электричества до 20%, возможность для взаимодействия родителей со школой и детским садом через мобильное приложение.

