Минпросвещения РФ назначил дни проведения Основного государственного экзамена в 2025 году

Минпросвещения РФ назначил дни проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2025 году. Проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, согласно проекту, 21 и 22 мая пройдет ОГЭ по иностранным языкам, 26 мая запланированы экзамены по биологии, информатике, обществознанию и химии, 29 мая должны состояться ОГЭ по географии, истории, физике и химии, 3 июня – по математике; 6 июня - по географии, информатике и обществознанию, 9 июня – по русскому языку, 16 июня - по биологии, информатике, литературе и физике.

Для тех, кто сдает экзамены досрочно, они начнутся 22 апреля - по математике, 25 апреля - по русскому языку, 29 апреля - по информатике, литературе, обществознанию и химии, 6 мая - по биологии, географии, иностранным языкам, истории и физике.

Планируется, что экзамены стартуют в 10.00 по местному времени.