Лавров назвал безумными заявления из Киева о создании ядерного оружия

Глава МИД России Сергей Лавров назвал безумными заявления из Киева о возможности создания ядерного оружия в кратчайшие сроки.

"Безумцы, и ничего из этого, конечно же, не выйдет никогда, ни при каких обстоятельствах",- сказал глава МИД РФ. Его цитирует ТАСС.

Лавров добавил, что Зеленский уже отказался от этих слов. "Наверное, проснулся и с другой ноги встал", - отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о готовности разработать ядерное оружие в случае невступления в НАТО. По его словам, Киев никогда не говорил о том, что готовится создать ядерное оружие. Это отличается от заявлений одного их украинских чиновников, чьи слова приводит издание Bild. По этим данным, еще несколько месяцев назад чиновник, работающий в сфере закупок вооружений, заявил на закрытом брифинге, что в случае, если Украину не примут в НАТО, а со стороны России последуют новые действия, у страны есть знания и материалы, чтобы за несколько недель создать ядерное оружие.