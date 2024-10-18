В Екатеринбурге сразу три автобуса меняют маршрут

В Екатеринбурге сразу три автобусных маршрута изменят пути следования.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет о маршрутах №42, 83 и 86. Автобусы, обычно ездящие по улице Рощинской, изменят путь с 19 октября.

Так, №86 начнет ходить по улицам Лыжников – Рощинской до конечной "Рощинская".

В свою очередь, №42 и 83, следующие к конечной "ЖК Светлый", станут проезжать по улицам Лыжников – Рощинской – Алтайской, после чего возвращаться к обычному маршруту.

С чем связаны изменения, в мэрии не уточнили, отметив, что пути следования по направлению к центру города останутся без изменений.

На этой неделе стало известно, что не все частные перевозчики Екатеринбурга захотели участвовать в новой системе оплаты проезда в общественном транспорте. Однако в администрации города говорят, что ситуация под контролем.