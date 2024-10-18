Арестованы фигуранты дела о хищении имущественного комплекса Минобороны ценой 244 млн

Бывшим начальнику управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николаю Грачеву, конкурсному управляющему ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексею Асташкину и гражданину Евгения Потапова вменили мошенничество с имущественным комплексом Минобороны.

По версии следствия, преступление совершено в 2019-21 гг. Грачев, Асташкин и Потапов во время процедуры банкротства "управления" организовали подложные торги. Используя эту систему, они похитили имущественный комплекс, расположенный в Балашихе. Он состоит из 15 объектов недвижимости общей стоимостью 244 млн руб.

Хамовнический райсуд Москвы арестовал всех троих. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СКР.