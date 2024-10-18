Жители Югры перевели на счета мошенников более двух миллиардов рублей

Жители Югры перевели на счета мошенников более двух миллиардов рублей с начала года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Ущерб превысил прошлогодний показатель аналогичного периода почти в три раза. За весь 2023 год ущерб составил 1 млрд 371 млн рублей. На сегодняшний день зарегистрировано почти 8000 заявлений граждан, обманутых аферистами.

Наиболее распространенными видами обмана по-прежнему остаются: звонки от сотрудников финансовой сферы и силовых структур, предлоги пресечения сомнительных операций по счетам, оформление кредитов третьими лицами, продажи и покупки товаров на сайтах бесплатных объявлений, а также в социальных сетях.



Сегодня мошенникам под силу подменить номер любой организации, создать фишинговую ссылку на любой сайт и прочие хитрости.