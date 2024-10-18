Назначена временно исполняющая обязанности директора департамента культуры Тюменской области
Временно исполняющей обязанности директора департамента культуры Тюменской области назначена заместитель директора Анна Кривоносова, передает корреспондент Накануне.RU.
Однако ряд источников "ПиГ" сообщает, что депкульт возглавит экс-заместитель руководителя Тюменского концертно-театрального объединения Ксения Татаренко.
Напомним, Елена Майер ушла в отставку 9 октября. 14 октября она вошла в состав обновленного правительства Югры. Губернатор региона Руслан Кухарук Назначил Майер своим заместителем. Она сменила зама экс-главы региона Натальи Комаровой — Елену Шумакову.