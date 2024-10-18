77% россиян доверяют Владимиру Путину
Уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 77,1%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.
В опросе участвовали более полутора тысяч россиян.
"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,1% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента не изменился с прошлой недели и составляет 74,4%", - сообщили исследователи.
Деятельность российского правительства одобряют 49,5% опрошенных, работу председателя правительства Михаила Мишустина - 52,8% респондентов.