Уральцы создали петицию, предложив переименовать Свердловскую область в "Синарскую"

Неизвестные активисты предлагают переименовать Свердловскую область в "Синарскую", в честь компании "Синара", которая многое делает для региона. Соответствующая петиция появилась на портале www.change.org.

Согласно тексту петиции, область носит имя Якова Свердлова, который, по убеждению активистов, "фактически не имеет связи с нашим регионом". Группа "Синара" же, напротив, строит социальные объекты и жилье, производит общественный транспорт, укрепляет статус регионального высшего образования и активно занимается благотворительностью.

"Более того, с его именем (Якова Свердлова - прим.ред.) связано много репрессивных историй, включая расстрел семьи последнего Российского императора Николая Второго. Мы считаем, что переименование Свердловской области в Синарскую более точно отражает текущие события и политику нашего региона. Прошу поддержать эту петицию, чтобы отдать должное группе "Синара" и обеспечить соответствие имени нашего региона его истории и настоящему", - говорится в тексте.

На момент публикации под петицией набралось всего восемь голосов.