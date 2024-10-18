Медведев: Киев пытается создать "грязную бомбу"

Замглавы Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев убежден, что на Украине пытаются создать "грязную бомбу".

"Для этого у них есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают", - написал он в своем телеграм-канале.

Грязная бомба — это радиологическое оружие массового поражения. Она заражает определённую территорию радиацией. После этого местность становится непригодной для жизни.

Ранее германская газета Bild сообщила, что руководство Украины рассматривает возможность восстановления запасов ядерного оружия. Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский заявлял 17 октября на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, что украинские власти не собираются создавать его.