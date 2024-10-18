Умер экс-глава ФМС Ромодановский

В возрасте 67 лет скончался бывший директор Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский.

"Константин Олегович Ромодановский скончался сегодня ночью", - сказал собеседник ТАСС, не уточнив причину кончины.

На смерть Ромодановского откликнулся депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Не могу в это поверить. Только на прошлой неделе разговаривал с ним. Был полон сил и планов. Искренне соболезную всем близким, друзьям и соратникам Константина Олеговича. Его уход – огромная утрата", - написал политик в своем telegram-канале.

Ромодановский родился 31 октября 1956 г. В 1980 г. окончил 1-й Московский медицинский институт по специальности "лечебное дело", в 1983 г. – Высшие курсы КГБ СССР в Минске. 2 августа 2012 г. назначен руководителем Федеральной миграционной службы. 5 апреля 2016 г. ФМС России была упразднена, а ее функции переданы Министерству внутренних дел РФ. Освобожден от должности директора ФМС 9 августа 2016 г.