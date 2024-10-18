18 Октября 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге обновили огромный глаз, установленный в центре города

Арт-объект "Точка зрения", расположенный в центре Екатеринбурга, получил новую жизнь. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

"Точка зрения" – один из первых паблик-арт-объектов "ЧО". Скульптура художника Артема Стефанова установлена неподалеку от Уральского филиала Пушкинского музея. Команда "ЧО" при поддержке бизнеса обновила объект и заменила утраченные детали.

Арт-объект представляет собой изображение огромного глаза и состоит из 12 слоев, выполненных из фанеры с креплением на металлическом каркасе. При первом приближении инсталляция создает иллюзию разрозненности, но с определенной точки приобретает цельность и собирается в единую картинку.

Арт-объект "Точка зрения" в центре Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Зрители могут перемещаться между частями работы и даже становиться ее живыми элементами. Художник объяснял точку зрения как точку опоры: видимая целостность обретает свою форму лишь тогда, когда человек находит эту точку.

У работы Стефанова сняли старую краску, сменили фундамент, добавили сломанные элементы зрачка и заново выкрасили. Все расходные материалы предоставил старейший лакокрасочный производитель düfa. Он не первый раз помогает "ЧО": в прошлом году при поддержке компании команда паблик-арт-программы воплотила два проекта художников: "Билеты" Кати Гущиной и "Этюд неба" Анны Нистратовой.

Арт-объект "Точка зрения" в центре Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"С каждым годом все больше представителей бизнеса присоединяются к стремлению делать Екатеринбург лучше. И это касается не только создания новых объектов, но и сохранения уже созданных. Мы рады, что команда düfa присоединилась к нашим проектам по сохранению культурного кода города", - отметил бренд-директор "Атомстройкомплекса" и руководитель уральской паблик-арт программы "ЧО" Никита Харисов.

Справка

Уральская паблик-арт программа "ЧО" – уникальное событие городского масштаба, развивающее тему уральской идентичности, истории города и локального патриотизма. Ее инициатором с 2020 года является компания "Атомстройкомплекс".

Теги: арт-объект, Атомстройкомплекс, Екатеринбург


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