В Екатеринбурге обновили огромный глаз, установленный в центре города

Арт-объект "Точка зрения", расположенный в центре Екатеринбурга, получил новую жизнь. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

"Точка зрения" – один из первых паблик-арт-объектов "ЧО". Скульптура художника Артема Стефанова установлена неподалеку от Уральского филиала Пушкинского музея. Команда "ЧО" при поддержке бизнеса обновила объект и заменила утраченные детали.

Арт-объект представляет собой изображение огромного глаза и состоит из 12 слоев, выполненных из фанеры с креплением на металлическом каркасе. При первом приближении инсталляция создает иллюзию разрозненности, но с определенной точки приобретает цельность и собирается в единую картинку.

Зрители могут перемещаться между частями работы и даже становиться ее живыми элементами. Художник объяснял точку зрения как точку опоры: видимая целостность обретает свою форму лишь тогда, когда человек находит эту точку.

У работы Стефанова сняли старую краску, сменили фундамент, добавили сломанные элементы зрачка и заново выкрасили. Все расходные материалы предоставил старейший лакокрасочный производитель düfa. Он не первый раз помогает "ЧО": в прошлом году при поддержке компании команда паблик-арт-программы воплотила два проекта художников: "Билеты" Кати Гущиной и "Этюд неба" Анны Нистратовой.

"С каждым годом все больше представителей бизнеса присоединяются к стремлению делать Екатеринбург лучше. И это касается не только создания новых объектов, но и сохранения уже созданных. Мы рады, что команда düfa присоединилась к нашим проектам по сохранению культурного кода города", - отметил бренд-директор "Атомстройкомплекса" и руководитель уральской паблик-арт программы "ЧО" Никита Харисов.

Справка

Уральская паблик-арт программа "ЧО" – уникальное событие городского масштаба, развивающее тему уральской идентичности, истории города и локального патриотизма. Ее инициатором с 2020 года является компания "Атомстройкомплекс".