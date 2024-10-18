Участок трассы "Екатеринбург – Тюмень" будут перекрывать несколько дней подряд

На следующей неделе на трассе Р-351 "Екатеринбург – Тюмень" будет перекрываться движение на время монтажа балок пролетного строения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

Речь идет об участке на обходе поселка Белоярский (15 км), на мосту через реку Пышма. По этой причине ожидается сразу несколько перекрытий:

22 октября с 10.00 до 10.30, с 13.00 до 13.30, с 16.15 до 16.45;

23 октября с 10.00 до 10.30, с 13.00 до 13.30;

25 октября с 10.00 до 10.30, с 13.30 до 14.00;

26 октября с 10.00 до 10.30, с 13.30 до 14.00;

27 октября с 10.00 до 10.30, с 13.30 до 14.00.

Объезд закрытого участка будет возможен через поселок Белоярский (на схеме).

Водителей просят следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.