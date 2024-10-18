Суд заставил екатеринбуржцев переделать пол из-за "эффекта барабана", мешающего соседке

Жительница Екатеринбурга добилась через суд ремонта у соседей, которые во время замены пола убрали звукоизоляцию. Из-за этого Светлана при передвижении соседей сверху слышала звук, напоминающий игру на барабанах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, ремонт соседи дома на улице Высоцкого сделали еще в 2014, однако его последствия проявились только в 2023 году. Оказалось, что при замене паркета на ламинат, семья также изменила конструктив пола: дощатое покрытие демонтировали, вместо него для выравнивания пола хозяева использовали фанеру. В результате возник "эффект барабана" и Светлана слышала весь шум из квартиры сверху.

В том же году екатеринбурженка обратилась в Кировский районный суд с иском, в котором просила обязать соседей сделать шумоизоляцию в их квартире согласно нормам СНиП "Защита от шума", взыскать судебную неустойку, расходы по оплате судебной экспертизы в размере 72 тыс., а также компенсацию морального вреда в 100 тыс. рублей.

Судебная экспертиза подтвердила превышение норматива шума для перекрытий между квартирами. Требования истца были частично удовлетворены: соседей обязали в течение 30 дней заменить фанеру на современные материалы, выплатить ответчику 112 тыс. 300 рублей судебных расходов. Если же за месяц ремонт так и не будет сделан, ответчик также будет обязан выплачивать неустойку по 100 рублей в день до фактического исполнения решения суда.

Один из ответчиков попытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, но безуспешно.