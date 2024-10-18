Власти готовы увеличить до 16 лет минимальный возраст пользователей СИМ
Власти России намерены увеличить до 16 лет минимальный возраст пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), пишут "Известия".
Издание ссылается на протокол совещания Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста и депутатов Госдумы.
Законодатели и чиновники пришли к выводу, что минимальный возраст для управления СИМ нужно увеличить до 16 лет, а для управления ими нужно будет получить права. Также власти готовы запретить движение СИМ по тротуарам и проезжей части.
В июле сообщалось, что кикшеринговые компании запустили внутренние аналоги ГАИ, чтобы фиксировать нарушения пользователей самокатов.
Сотрудники организаций создали патрули в Москве, Санкт-Петербурге и других городах и уже выписывают штрафы. По ряду нарушений добавляется и блокировка аккаунта — она может быть пожизненной или сезонной. До этого прокатчики начали ограничивать доступ к самокатам подростков.