Власти готовы увеличить до 16 лет минимальный возраст пользователей СИМ

Власти России намерены увеличить до 16 лет минимальный возраст пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), пишут "Известия".

Издание ссылается на протокол совещания Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста и депутатов Госдумы.

Законодатели и чиновники пришли к выводу, что минимальный возраст для управления СИМ нужно увеличить до 16 лет, а для управления ими нужно будет получить права. Также власти готовы запретить движение СИМ по тротуарам и проезжей части.

В июле сообщалось, что кикшеринговые компании запустили внутренние аналоги ГАИ, чтобы фиксировать нарушения пользователей самокатов.

Сотрудники организаций создали патрули в Москве, Санкт-Петербурге и других городах и уже выписывают штрафы. По ряду нарушений добавляется и блокировка аккаунта — она может быть пожизненной или сезонной. До этого прокатчики начали ограничивать доступ к самокатам подростков.