В Тюмени ночью эвакуировали базу отдыха из-за угрозы взрыва

В Тюмени этой ночью эвакуировали базу отдыха "Верхний бор", передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию об этом со ссылкой на очевидцев опубликовали в группе "ЧП Тюмень". Сообщается, что в правоохранительные органы поступил сигнал о минировании базы.

Информацию подтвердили в пресс-службе полиции. По данным ведомства, поступило сообщение о том, что на базе находится опасный предмет. Тревога оказалась ложной: в ходе обследования таких предметов установлено не было.