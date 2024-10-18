Улицу Котовского в Екатеринбурге закроют до марта 2025 года

В Екатеринбурге на несколько месяцев закроют движение транспорта на улице Котовского. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение будет перекрыто на участке от улицы Репина до переулка Ударников. Ограничения продлятся с 28 октября 2024 года по 14 марта 2025 года. Как уточнили в мэрии, это связано с проведением работ по устройству трубопровода сети канализации по улице Котовского.

На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Схема движения общественного транспорта при этом останется без изменений.

Также на этой неделе в Екатеринбурге больше чем на полгода продлили закрытие движения по улице Антона Валека.