Школьница из Нижнего Тагила воткнула скальпель в ногу одноклассника

В Нижнем Тагиле ученица 7 класса воткнула в ногу одноклассника скальпель. По предварительным данным, таким образом девочка ответила школьнику, показавшему ей средний палец.

Как сообщает паблик "Инцидент Нижний Тагил", все произошло еще 30 сентября в школе №41. Однако общественности об инциденте стало известно только накануне. Мальчику оперативно оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался, на больничный выходить не стал.

Оказалось, что девочка принесла опасный инструмент на урок труда. В этот же день дети помирились, их родителей пригласили в школу и провели с ними беседу. На сегодняшний день конфликтов между одноклассниками не происходило.

В полиции также не стали возбуждать дело. Как сообщает пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское", со школьниками и их родителями общались сотрудники инспекторы ПДН, а также полиции и педагоги. Выяснив все обстоятельства произошедшего, обошлись предупреждением о недопущении подобных ситуаций.