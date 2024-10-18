Бастрыкин начал проверку полуразрушенной школы в Челябинской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем содержании школы в поселке Харьковском Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России в своем telegram-канале.

Местные жители сообщили в социальных сетях, что в феврале текущего года в поселке Харьковском в одной из школ обрушилось бетонное перекрытие. В здании, которое было построено в 1974 году, никогда не проводили капитальный ремонт. На сегодняшний день планируемые ремонтные работы не выполнены, в связи с этим дети вынуждены обучаться в соседнем образовательном учреждении. Многочисленные обращения результатов не принесли.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину провести по проверку по этой ситуации и представить доклад.

Стоит отметить, что на 2024 год в Челябинской области была запланирована реализация масштабного проекта строительства и модернизации учебных учреждений. Об этом сообщал губернатор Алексей Текслер. "Объемы и планы большие. Помогает нацпроект "Образование", активно вкладываем и областные средства. Хорошие школы востребованы везде: и в новых микрорайонах больших городов, и в небольших населенных пунктах", - подчеркивал в мае этого года глава Южного Урала.