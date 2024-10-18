Два человека пострадали в столкновении грузовиков на трассе "Екатеринбург – Тюмень"

На Среднем Урале устанавливают обстоятельства ДТП с двумя грузовыми автомобилями. Пострадали два человека.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла около 4 часов утра 18 октября на 56 км трассы "Екатеринбург – Тюмень". По предварительным данным, 22-летний водитель грузового тягача DAF выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком FAW под управлением 47-летнего водителя.

В результате различные травмы получили водитель и пассажир DAF. Они доставлены в больницу для оказания медпомощи.

Сейчас полицейские работают на месте ДТП. Проводится проверка. Как добавили в Госавтоинспекции, из-за аварии на данном участке трассы сегодня утром организовано реверсивное движение для всех видов транспорта.