Власти одобрили увеличение ставки акциза на сахаросодержащие напитки до 10 рублей

Правительство России одобрило проект закона об увеличении ставки акциза на сахаросодержащие напитки с 7 до 10 руб. на литр.

Он не будет распространяться на соки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочную продукцию, кисели и напитки на растительной основе. Документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщает ТАСС.

Акциз на сладкие напитки в размере 7 руб. за 1 литр ввели с 1 июля 2023 года. Сахаросодержащими напитками являются безалкогольные напитки с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ. Акциз распространяется только на продукцию, которая упакована в потребительскую тару.