В России к концу 2024 года появится BRICS Pay

В России к концу 2024 года может появиться система для безналичной оплаты по QR-коду для иностранцев BRICS Pay.

Об этом сообщил руководитель целевой подгруппы BRICS Payments and Fintech российской части рабочей группы "Финансовые услуги" Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин. С помощью платежного сервиса BRICS Pay иностранцы смогут использовать для оплаты карты Visa и Mastercard внутри России и в перспективе карты "Мир" за границей. В скором времени приложение BRICS Pay можно будет скачать в App Store и Google Play. Для авторизации в системе необходимо использовать номер телефона, затем привязать банковскую карту к приложению. Чтобы провести оплату, нужно запустить приложение и отсканировать QR-код на кассе либо создать в приложении свой QR-код, который кассир считает с помощью ручного сканера.

Михайлишин отметил, что ведется работа по запуску BRICS Pay с российскими банками, у которых имеется собственный эквайринг. Платежный сервис будет работать не только в Москве: ориентиром станут туристические потоки и города, которые иностранцы часто посещают с деловыми целями. Стать пользователями BRICS Pay смогут граждане не только стран – участниц БРИКС, но и других государств, с картами в любых валютах. Планируется расширение системы не только на государства БРИКС, но и на другие страны, в которые россияне наиболее часто отправляются в поездки, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что в России Национальная система платежных карт проводит пилот универсального QR-кода. В тестировании сервиса принимают участие 15 банков и ряд торгово-сервисных предприятий.