В РФ разработан метод оплаты покупок с iPhone без Apple Pay

В России Национальная система платежных карт (оператор карт "Мир" и Системы быстрых платежей) разработала метод, который позволит оплачивать покупки со смартфонов на Android и iOS.

Как заявил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин, решение реализовано на технологии Bluetooth. Она обеспечивает бесконтактную оплату в малом радиусе действия относительно терминала. В НСПК уже обратилось 20 банков, которые желают протестировать технологию. В дальнейшем ее планируют передать кредитным учреждениям, чтобы они смогли добавить функцию в свои мобильные приложения, а пользователи — оплачивать покупки таким способом.

Такой метод оплаты получит название "Волна". Сервис будет доступен как онлайн, так и без интернета. Для работы технологии необходимы специальные платежные терминалы нового вида, которые ее поддерживают, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что владельцы iPhone в США презрительно относятся к пользователям Android.