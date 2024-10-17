Из-за гранаты, найденной на автовокзале в Перми, задержано уже двое мужчин

Из-за найденного на пермском автовокзале боеприпаса задержали уже двоих мужчин, сообщает Properm.ru.

Сегодня в Ленинском районном суде избрали меру пресечения 35-летнему пермяку, разгуливавшему по городу в минувшее воскресенье с гранатой. В СИЗО он пробудет до 15 декабря. Выяснилось, что гранату, которую мужчина оставил в здании автовокзала ранее оставил на улице другой пермяк.

В одном из местных баров он похвастался гранатой приятелю. Это увидели сотрудники службы безопасности заведения и вызвали полицию. Мужчину задержали, но в какой-то момент он успел от боеприпаса избавиться, где ее в последствии и подобрал прохожий, который тоже был нетрезв.

В отношении второго любителя ходить по городу с боеприпасами также возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — за незаконное хранение боеприпасов без их использования. В результате боеприпас в минувший понедельник вечером передали взрывотехникам Росгвардии, которые вывезли его на полигон и уничтожили. Сотрудники силовых ведомств поясняют, что все это время граната опасности для окружающих не представляла.