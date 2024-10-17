С "Гортранса" Екатеринбурга взыскали 28,4 миллиона рублей долгов

Арбитражный суд Свердловской области взыскал с "Гортранса" Екатеринбурга в пользу "Екатеринбургэнергосбыт" долг в размере 28,38 млн рублей.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на данные картотеки, иск поступил в суд 20 сентября.

Проблема задолженности сопровождает МУП постоянно. В конце 2023 года "Гортранс" оказался на грани банкротства из-за задолженности перед контрагентами в несколько сотен миллионов рублей. Ситуация дошла до того, что ФНС даже заморозила счета перевозчика. Выйти из сложного положения удалось весьма экстравагантным способом. 90 млн руб. в качестве субсидии для расчетов выделил городской бюджет, еще 260 млн руб. предприятию пришлось сэкономить, сократив количество рейсов на маршрутах. Однако пик проблем приходился на 2021 год. Тогда МУП оказался на грани выживания: за многомиллионные долги арестовывали счета и отключали электроэнергию. Это привело к временной остановке движения трамваев и троллейбусов города.

Финансовые проблемы у "Гортранса" признал и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а в партии "Единая Россия" даже предложили создать рабочую группу по их решению.

Отметим, что "Екатеринбургэнергосбыт" - это не единственный поставщик, заявивший о росте задолженности со стороны "Гортранса". Многочисленные заявления поступали в арбитраж и со стороны ПАО "Т Плюс". Только к июлю с начала года поставщик выставил требования более чем на 40 млн руб., часть из которых уже была взыскана в судебном порядке.