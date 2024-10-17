В Госдуму внесен проект об аресте имущества уехавших из РФ граждан

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект об аресте имущества релокантов, чьи действия противоречат интересам страны. Он доступен в думской электронной базе.

"В целях недопущения уклонения правонарушителей от административной ответственности и обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за административное правонарушение, совершенное за пределами Российской Федерации и направленное против интересов Российской Федерации, предлагается применять арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении", - сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что правительство России поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний.

Напомним, возможность конфискации имущества уехавших из России после начала СВО как вида наказания начали обсуждать в прошлом году. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, предложив конфисковывать имущество у "негодяев", уехавших из России. Он предложил делать это с целью возмещения нанесенного ущерба. Идею счел реализуемой сенатор Андрей Клишас