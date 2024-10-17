ФСИН опровергает слухи о закрытии "пустой" колонии в Каменске-Уральском

В ГУ ФСИН по Свердловской области отрицают вероятность закрытия исправительной колонии-поселения №59 в Каменске-Уральском. Ранее сообщалось, что почти все осужденные ушли на СВО и в КП осталось только 15 человек. Однако в пресс-службе ФСИН объяснили, что у сокращения количества заключенных иная причина.

"Никакого решения о КП-59 нет. В прошлом году закрыты 5 колоний, в 2024 закрыты 2 колонии. До 2022 года с 2010 года были закрыты 15 колоний. Пример - Сосьвинский куст колоний - когда-то в СССР тут было около 15 колоний и больниц УИС. Сегодня осталась одна - ЛИУ-23, которая сгорела при пожаре в Сосьве в 2023 году. Все эти 14 колоний были оптимизированы до 2022 года", - рассказали в ГУ ФСИН.

В пресс-службе пояснили, что сейчас все больше осужденных отправляют отбывать наказание в исправительные центры. Количество таких преступников растет вот уже 20 лет: только за два года создано 8 исправцентров, куда направили более 3 тыс. человек. На сегодняшний день в регионе их уже порядка 14 тыс. Именно от этого в колониях и снижается численность людей, считают в пресс-службе свердловского ГУ ФСИН.