Несколько мощных смерчей сформировались над морем в районе Сочи

Несколько мощных смерчей сформировались над морем в районе Сочи, Сириуса, Адлера и Хосты 17 октября, сообщает KP.RU.

Очевидцы сняли на видео сразу пять стихийных бедствий.

Жителей и гостей курорта в ближайшие сутки просят воздержаться от отдыха у моря и предпринять необходимые меры предосторожности.

Ранее в Сочи и в Сириусе объявили штормовое предупреждение. Утром и днем 17 октября там обещали сильный дождь и грозу. Спасательные службы будут дежурить круглосуточно. Их перевели на усиленный режим работы.