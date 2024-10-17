В Омской области скотоводов простимулируют губернаторскими грантами

Виталий Хоценко распорядился выделить 5,3 млн рублей на грантовую поддержку научных разработок, направленных на развитие молочного скотоводства, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Гранты в форме субсидий предоставляются сельскохозяйственным научным и образовательным организациям на конкурсной основе в соответствии с решением комиссии по отбору получателей.

Региональный кабинет министров под руководством губернатора Виталия Хоценко принял решение о выделении средств на стимулирование развития молочного скотоводства.

Гранты дадут возможность омским сельскохозяйственным научным организациям создать производственную базу, в которой будут внедряться новые научные разработки.

Грантовая поддержка позволяет сохранить рабочие места в научных и образовательных организациях, обеспечить сохранность поголовья коров, способствует увеличению производства молока.