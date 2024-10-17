В Республике Алтай от камнепада пострадал 21-летний пермяк

В Республике Алтай от камнепада пострадал 21-летний пермяк. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Алтайскому краю.

Также пострадала 23-летняя жительница Иркутской области. 18-летняя жительница Бердска погибла на месте. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь, угрозы их жизни не имеется. В СКР сообщают, что инцидент произошел 14 октября, на участке местности, расположенном на расстоянии около 10 км от села Акташ, на горном хребте Курайский.

Пострадавшие были участниками организованной группы туристов из числа студентов Новосибирского государственного университета.

В настоящее время по уголовному делу осуществляется комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательственной базы. Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле в следственном управлении.