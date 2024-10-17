ЛДПР предлагает ввести для детей педагогов и врачей приоритет на места в детских садах

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о предоставлении медицинским и педагогическим работникам права на первоочередное зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения.

Они отмечают, что в России наблюдается дефицит медицинских и педагогических работников. Только по данным Минздрава России, нехватка врачей по итогам 2023 года достигла почти 30 тыс. человек, среднего медицинского персонала - более 63 тыс. человек. Дефицит же школьных учителей просто громаден, хотя власти и не озвучивают этих данных, ссылаясь только на число вакансий.

Нужно установить дополнительные социальные гарантии для учителей и врачей, считают авторы инициативы. Они считают одной из них предоставление мест в садиках в первоочередном порядке. Как это поможет преодолеть дефицит учителей и врачей, неясно. Видимо, считается, что нехватка этих работников наблюдается там, где детям не хватает мест в садиках.

В настоящий момент такую льготу имеют только дети сотрудников полиции и военнослужащих.

Соавтор законопроекта председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пишет, что проблему дефицита медицинских и педагогических не решить только прибавками к зарплате. Но еще бóльшая проблема в том, что сами их зарплаты почти везде мизерные и унизительные и ни о каких существенных прибавках речи не идет. При зарплате учителя порядка 20 тыс. рублей на ставку вряд ли имеет значение приоритет на зачисление детей в садик.