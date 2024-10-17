Сотрудникам "Радиотехнического института имени Минца" вменили мошенничество при исполнении гособоронзаказа

Исполнительному директору дивизиона "Оборонные решения" ОАО "Радиотехнический институт имени академика Минца" Вячеславу Лобузько и заместителю главного конструктора указанного предприятия Владимиру Финкельштейну вменили мошенничество в особо крупном размере во время исполнения государственного оборонного заказа.

По версии следствия, в 2013 г. Минобороны России заключило институтом государственный контракт на производство опытно-конструкторских работ. Сумма договора превысила 2 млрд руб. В марте 2014 – ноябре 2016 гг. Лобузько и Финкельштейн во время разработки и проведения по договору испытаний опытного образца военного назначения, составив подложные документы и образец ненадлежащего качества, похитили и поделили более 130 млн руб.

Лобузько арестован, Финкельштейн отправлен под домашний арест, сообщает СКР.