Мэром Ноябрьска в третий раз избрали Алексея Романова

Мэром Ноябрьска в третий раз избрали Алексея Романова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Сегодня подведены итоги конкурса по отбору кандидатов. Депутаты единогласно поддержали Алексея Романова и его программу развития города. Среди приоритетных направлений в работе главы - помощь участникам СВО и их семьям, поддержка талантливой молодежи, укрепление семейных ценностей.

Продолжится развитие спортивной инфраструктуры, ремонт и обновление учреждений образования и культуры, строительство нового жилья, ремонт дорог.

Программа по ликвидации аварийного жилья также будет продолжена. За семь лет в городе расселили почти 900 ветхих домов, до конца года уберут еще 76 домов общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров. В планах расселить весь аварийный фонд.



Город активно готовится к своему 50-летнему юбилею. Глава отметил необходимость дальнейшего благоустройства общественных территорий, а также преобразования дворовых пространств.